Выигравший Гран-при немецкий фигурист: я все равно русский

Фигурист Никита Володин, выступающий в парном катании за Германию в дуэте с Минервой Фабьен Хазе, после победы пары в финале международного Гран-при выразил мнение, что в России о нем успели позабыть. Его слова приводит «Фонтанка».

«Конечно, мне было приятно, что в России снова заговорили, потому что я все равно русский человек. Моя родная школа, которая меня вырастила, Академия фигурного катания тоже делала пост, что они гордятся. Я все читал, мне было очень приятно. Так что все равно есть поддержка», — заявил Володин.

Володин родился в 1999 году в Санкт-Петербурге. Он сменил спортивное гражданство летом 2023 года.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После Олимпийских игр 2022 года в Пекине российские фигуристы не участвуют в международных соревнованиях из-за отстранения.

На заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее Илья Авербух назвал временной историей ажиотаж вокруг «Слова пацана».