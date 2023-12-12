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«Ростов» расторг контракт с Ионовым

Футбольный клуб «Ростов» расторг контракт с Алексеем Ионовым

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РИА Новости

Футбольный клуб «Ростов» расторг контракт с полузащитником Алексеем Ионовым. Об этом сообщает пресс-служба дончан на официальном сайте.

Трудовой договор между игроком и клубом был расторгнут по обоюдному согласию.

«Всего Ионов провел 104 матча в футболке «Ростова». Желаем Алексею успешного продолжения карьеры, здоровья и множества ярких матчей», — говорится в сообщении.

11 декабря завершилась первая часть сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). По итогам 18 туров первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 38 очков. На второе место по итогам заключительного тура 2023 года откатился петербургский «Зенит», у которого 36 очков. На третьем месте располагается московское «Динамо» с активом 32 балла. Следом за ним идет «Локомотив» (31) и «Спартак» (30). «Крылья Советов» с 29 баллами завершили календарный год на шестой строчке, на седьмой строчке закрепился казанский «Рубин» с 28 очками. Столько же баллов у ЦСКА, занимающего восьмое место.

В нижней половине таблицы располагаются «Пари НН» (24), «Ростов» (21), «Факел» (21), «Урал» (19), «Ахмат» (17), «Оренбург» (15), «Балтика» (13) и «Сочи» (11).

Ранее был назван лучший футболист сборных в 2010-х.

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