«Тяжело вариться в одном котле»: тренер заявила о падении уровня фигурного катания в России

Тренер по фигурному катанию Елена Соколова, которая тренирует танцевальную пару Екатерины Мироновой и Евгения Устенко, в интервью «Газете.Ru» заявила, что общий уровень российских танцев на льду просел в условиях изоляции от международных соревнований.

«Очень бы не хотелось разделять такое мнение, не хотелось бы обижать наших спортсменов, наши тренерские штабы, поскольку я сама тренирую танцоров в России. По сугубо субъективным, интуитивным ощущениям мне кажется, что да, мы просели.

Тяжело вариться в одном котле, конкурировать друг с другом. Не потому что неинтересно, а немного в другом ключе. Когда человек все время сидит дома, он недополучает кислорода, каких-то красок, если это лето — ощущений от теплой воды, ветерка, зелени… Такие ощущения есть, когда все открыто и ты работаешь не только внутри страны, а везде. По себе я ощущаю изоляцию так.

Если программа получилась, хочется показать ее не только внутри страны, хочется, чтобы ее оценили разные зрители, оставили свои комментарии, хочется, чтобы специалисты увидели и дали обратную связь. Мы все должны держать определенную марку в России, ребята стараются, пробуют и делают. Но когда дышишь свежим воздухом, легче выдавать какие-то более интересные вещи», — сказала Соколова.

Подопечные Соколовой — Екатерина Миронова и Евгений Устенко — в сезоне-2023/24 заняли третье место на этапе Гран-при в Красноярске и отобрались на чемпионат России.

Ранее тренер отказалась ставить программы российским одиночникам.