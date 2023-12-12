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Глава Олимпийского комитета России: на Играх выступят лишь «единицы россиян»

Глава ОКР Поздняков признал, что лишь единицы россиян поедут на Игры в Париже

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РИА Новости

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что условия Международного олимпийского комитета (МОК) неприемлемы для подавляющего большинства отечественных спортсменов, лишь единицы из них согласятся на участие в Играх-2024. Его слова приводит РИА Новости.

«На текущий момент многие руководители спортивных федераций пытались изменить условия и рекомендации МОК. В некоторых случаях это получилось, но тем не менее МОК настаивает на том, о чем заявил в марте, и на этих условиях подавляющее число россиян посчитает неприемлемым выступление на подобного рода Играх.

Лишь единичные нейтрализованные спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде. К сожалению, ОКР временно отстранен, мы в этом мероприятии не будем принимать участие, но мы уверены, что этот вопрос мы обсудим на ближайшем олимпийском собрании», — заявил Поздняков.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее Поздняков назвал главного русофоба в мире спорта.

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