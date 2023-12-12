Глава Олимпийского комитета России: на Играх выступят лишь «единицы россиян»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что условия Международного олимпийского комитета (МОК) неприемлемы для подавляющего большинства отечественных спортсменов, лишь единицы из них согласятся на участие в Играх-2024. Его слова приводит РИА Новости.

«На текущий момент многие руководители спортивных федераций пытались изменить условия и рекомендации МОК. В некоторых случаях это получилось, но тем не менее МОК настаивает на том, о чем заявил в марте, и на этих условиях подавляющее число россиян посчитает неприемлемым выступление на подобного рода Играх.

Лишь единичные нейтрализованные спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде. К сожалению, ОКР временно отстранен, мы в этом мероприятии не будем принимать участие, но мы уверены, что этот вопрос мы обсудим на ближайшем олимпийском собрании», — заявил Поздняков.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее Поздняков назвал главного русофоба в мире спорта.