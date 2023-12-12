Агент рассказал об обиде Захаряна на «Зенит»

Геннадий Голубин, советник полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал в интервью «Чемпионату», как его клиент не подошел петербургскому «Зениту».

«Специалист, который тогда тренировал 2003 год рождения, сказал, что Арсен медленноват для своей позиции для «Зенита». А через несколько лет, когда Захарян выпускался из академии «Динамо», «Зенит» снова проявил интерес. И тогда уже сам Арсен сказал, что туда не поедет, потому что осталась обида, что его не оценили сразу», — заявил агент.

Арсен Захарян перебрался в испанский клуб из московского «Динамо» в августе этого года. Его контракт с командой рассчитан на пять лет. В прошлом матче чемпионата Испании против «Вильярреала» Захарян отметился голевой передачей.

В турнирной таблице Ла Лиги «Реал Сосьедад» занимает шестое место, набрав 29 очков. В следующем туре команда Захаряна на своем поле сыграет с севильским «Бетисом». Игра пройдет 17 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:15 по московскому времени.

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