Российский тренер: не могу объяснить, почему судьи назвали падением слайдинг Валиевой

Тренер по фигурному катанию Елена Соколова, которая тренирует танцевальную пару Екатерины Мироновой и Евгения Устенко, в интервью «Газете.Ru» заявила, что отказывается ставить программы российским одиночникам, поскольку не так глубоко разбирается в правилах одиночного катания. В частности, тренер затруднилась объяснить, почему судьи засчитали за падение прокат Камилы Валиевой на бедрах по льду (слайдинг) и сняли за это штрафной балл.

«Не могу объяснить, что там было у Камилы, поскольку не смотрела. Но у одиночников свои правила по слайдингам и хореоэлементам. Как раз к разговору о том, почему не работаю с одиночниками: для того, чтобы не ошибиться в таких вещах, нужно хорошо знать правила, а досконально я знаю правила только в танцах на льду», — сказала Соколова.

Тренер заявила, что на данный момент отказывается ставить программы одиночникам, несмотря на их просьбы.

«С другими видами стараюсь не пересекаться. Просьбы были, но это не мое на данный момент», — сказала Соколова.

Подопечные Соколовой Екатерина Миронова и Евгений Устенко в сезоне-2023/24 заняли третье место на этапе Гран-при в Красноярске и отобрались на чемпионат России.

Ранее Костомаров впервые после ампутаций вышел на лед на коньках.