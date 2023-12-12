«Спартак» подписал хоккеиста из НХЛ

Московский «Спартак» подписал соглашение с российским форвардом «Лос-Анджелес Кингз» Михаилом Мальцевым. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Контракт рассчитан до конца текущего сезона. По ходу текущего сезона Мальцев выступал за «Онтарио Рейн» в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Он набрал 14 (4+10) очков в 21 встрече. Также на счету россиянина за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) выступления за «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Джерси Дэвилз».

25-летний форвард является воспитанником петербургского хоккея. В КХЛ он играл за СКА c 2017 по 2019 год, а также в сезоне 2020/2021, всего в Лиге он провел 52 матча и набрал 11 (2+9) очков.

Московский клуб набрал 56 очков в 41 матче и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В ближайшем матче 19 декабря «Спартак» в гостях сыграет с нижегородским «Торпедо».

Ранее канадского хоккеиста отстранили за удар россиянина по голове.