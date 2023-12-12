Президент футбольного клуба попытался оправдаться за удар арбитра в лицо

Президент футбольного клуба «Анкарагюджю» Фарук Коджа, арестованный за нападение на судью Халила Мелера, заявил, что планировал лишь плюнуть тому в лицо. Его слова приводит TRT Haber.

«Изначально я планировал подойти к судье и выразить ему на словах критику за его ошибки в судействе, плюнуть ему в лицо. Однако я ударил его кулаком. После этого судья еще 5-10 секунд стоял, а потом сам бросился на землю», — заявил Коджа.

11 декабря глава «Анкарагюджю» напал на судью Халила Умута Мелера в конце матча с «Ризеспором» в рамках 15-го тура турецкой Суперлиги.

После первого удара арбитр упал на газон и получил еще несколько ударов. Судья смог самостоятельно подняться. Под левым глазом у него появился синяк. Ему оказали помощь в судейской комнате. Видео инцидента доступно в Telegram-канале Spоrt24.

Встреча завершилась со счетом 1:1. «Ризеспор» смог сравнять счет на седьмой добавленной минуте. Гол, который принес «Ризеспору» ничью, забил Адольфо Гайч, права на которого принадлежат московскому ЦСКА.

В турнирной таблице чемпионата Турции «Анкарагюджю» занимает 11-е место, набрав 18 очков. «Ризеспор» идет на восьмом месте, имея в активе 22 очка. Лидирует в турнирной таблице «Фенербахче». В активе команды из Стамбула 40 баллов. По дополнительным показателям «Фенербахче» уступает «Галатасарай».

Ранее арбитр Мелер решил завершить карьеру.