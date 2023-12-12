Избитый футбольный арбитр решил завершить карьеру

Турецкий арбитр Халил Умут Мелер заявил, что завершит карьеру после инцидента с избиением во время матча между клубами «Анкарагюджю» и «Ризеспор» в 15-м туре чемпионата страны. Об этом сообщает A Spor.

По информации издания, Мелер объявил о завершении карьеры навестившим его в больнице спортивным функционерам, сказав: «С меня хватит».

11 декабря президент клуба «Анкарагюджю» Фарук Коджа напал на Халила Умута Мелера. После первого удара арбитр упал на газон и получил еще несколько ударов. Судья смог самостоятельно подняться. Под левым глазом у него появился синяк. Ему оказали помощь в судейской комнате. Видео инцидента доступно в Telegram-канале Spоrt24.

Встреча завершилась со счетом 1:1. «Ризеспор» смог сравнять счет на седьмой добавленной минуте. Гол, который принес «Ризеспору» ничью, забил Адольфо Гайч, права на которого принадлежат московскому ЦСКА.

В турнирной таблице чемпионата Турции «Анкарагюджю» занимает 11-е место, набрав 18 очков. «Ризеспор» идет на восьмом месте, имея в активе 22 очка. Лидирует в турнирной таблице «Фенербахче». В активе команды из Стамбула 40 баллов.

Ранее в Турции отложили все футбольные матчи после избиения арбитра.