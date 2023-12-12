В Турции отложили все футбольные матчи после избиения арбитра

Федерация футбола Турции отложила матчи во всех лигах страны из-за инцидента с избиением арбитра. Об этом сообщил глава организации Мехмет Бюйюкекши. Его слова приводит Hürriyet.

«Федерация футбола Турции провела срочное заседание. Мы отложили матчи во всех лигах на неопределенный срок. Это нападение — ночь позора для турецкого футбола. Мы считаем, что турецкий футбол этого не заслуживает. Мы говорим, что хватит», — заявил Бюйюкекши.

11 декабря президент клуба «Анкарагюджю» Фарук Коджа напал на судью Халила Умута Мелера в конце матча с «Ризеспором» в рамках 15-го тура турецкой Суперлиги.

После первого удара арбитр упал на газон и получил еще несколько ударов. Судья смог самостоятельно подняться. Под левым глазом у него появился синяк. Ему оказали помощь в судейской комнате. Видео инцидента доступно в Telegram-канале Spоrt24.

Встреча завершилась со счетом 1:1. «Ризеспор» смог сравнять счет на седьмой добавленной минуте. Гол, который принес «Ризеспору» ничью, забил Адольфо Гайч, права на которого принадлежат московскому ЦСКА.

В турнирной таблице чемпионата Турции «Анкарагюджю» занимает 11-е место, набрав 18 очков. «Ризеспор» идет на восьмом месте, имея в активе 22 очка. Лидирует в турнирной таблице «Фенербахче». В активе команды из Стамбула 40 баллов. По дополнительным показателям «Фенербахче» уступает «Галатасарай».

Ранее Фарук Коджа попал в больницу после избиения судьи.