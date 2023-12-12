Футбольный агент раскритиковал поведение игроков «Зенита»

Футбольный агент Тимур Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!» раскритиковал поведение российских игроков петербургского «Зенита» в первой части Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я не понимаю, какая ситуация нужна «Зениту», чтобы возбудиться. Вендел с запасом лучший игрок чемпионата России. Барриос — король в этой позиции, играет вполноги. Но русские ребята должны рвать жопу, пока есть возможность», — сказал Гурцкая.

«Зенит» после 18 туров чемпионата идет на втором месте в турнирной таблице национального первенства, набрав 36 очков. Подопечные Сергея Семака всего на два балла отстают от лидера — «Краснодара».

Чемпионат России ушел на зимнюю паузу и возобновится только в марте, 19-й тур стартует 3 числа. «Зенит» в первом официальном матче РПЛ в 2024 году примет в Санкт-Петербурге московский «Спартак», который идет на пятой строчке таблицы, набрав 30 баллов. В первом круге «Зенит» победил со счетом 3:1.

Ранее был назван лучший тренер первой части РПЛ.