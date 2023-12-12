Игру «Спартака» в сезоне РПЛ оценили на троечку

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов критично оценил выступление команды в первом круге Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24, отметив нестабильность красно-белых. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Если оценивать результаты «Спартака» в первом круге, то троечка. Команду лихорадило — могли обыграть кого угодно, могли и проиграть. Проблемы в обороне как были, так и остались. Команда много пропускает. В то же время в атаке играет неплохо, забивает, хорошие комбинации проводит. Поэтому тройка, так как команда в целом играет очень нестабильно», — заявил Кечинов.

В 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» (3:0). Благодаря этой победе подопечные Гильермо Абаскаля набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. На первом месте идет «Краснодар», набравший 38 очков. На втором месте располагается петербургский «Зенит». Клуб с берегов Невы имеет в активе 36 баллов. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо» (31).

Российская премьер-лига отправилась на зимнюю паузу и возобновится в марте. 19-й тур национального первенства стартует 3 числа. «Спартак» отправится на выезд к петербургскому «Зениту». Точное время начала матча неизвестно.

Ранее игру «Спартака» назвали разочарованием года.