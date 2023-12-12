Экс-тренер «Вашингтона» уверен в способности Овечкина побить рекорд Гретцки

Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Брюс Будро заявил, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжит идти вперед в своем стремлении побить снайперский рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который принадлежит Уэйну Гретцки. Его слова приводит The Athletic.

«Я люблю Уэйна Гретцки, но мне бы очень хотелось, чтобы эта погоня пришла к завершению. Думаю, что это было бы очень круто. Овечкин хочет быть лучшим, поэтому думаю, что он побьет рекорд. Он всегда хотел быть лучшим. Именно поэтому я верю, что он это сделает», — заявил специалист.

Отставание Овечкина от Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 67 шайб.

В ночь на 11 декабря «Вашингтон» обыграл «Чикаго Блэкхоукс». Овечкин отдал голевую передачу, но не забил. Его безголевая серия продлилась до десяти матчей, что стало повторением его антирекорда в НХЛ.

Антирекорд Овечкина по матчам подряд без заброшенных шайб в рамках одного регулярного сезона был установлен в феврале — марте 2017 года (десять матчей). Серии из девяти встреч без заброшенных шайб также были зафиксированы в сезонах-2008/2009 и 2010/2011.

В текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Овечкин вышел на лед в 25 матчах и набрал всего 16 очков — пять заброшенных шайб и 11 голевых передач. При этом в ночь на 8 декабря в матче с «Даллас Старз» капитан «столичных» набрал 1500-е очко в НХЛ, отдав голевой пас. Он стал первым хоккеистом из России, которому покорилось это достижение.

Ранее экс-тренер «Вашингтона» объяснил невыразительность Овечкина.