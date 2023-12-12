Известный комментатор увидел смешное в увольнении Абаскаля из «Спартака»

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что московский «Спартак» сможет бороться за высокие места в чемпионате России, если не уволит Гильремо Абаскаля, занимающего пост главного тренера. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Спартак» был хорош, показал, что будет претендовать на высокие места. Если, конечно, клуб не поменяет тренера. Будет смешно, если уволят Абаскаля. Зачем? Хотя Федуна в клубе уже нет, времена непредсказуемых решений, похоже, прошли», — заявил Орлов.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. Под его руководством команда завоевала бронзовые медали прошлого розыгрыша чемпионата России.

В 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» (3:0). Благодаря этой победе подопечные Гильермо Абаскаля набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. На первом месте идет «Краснодар», набравший 38 очков. На втором месте располагается петербургский «Зенит». Клуб с берегов Невы имеет в активе 36 баллов. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо» (31).

Российская премьер-лига отправилась на зимнюю паузу и возобновится в марте. 19-й тур национального первенства стартует 3 числа. «Спартак» отправится на выезд к петербургскому «Зениту». Точное время начала матча неизвестно.

Ранее игру «Спартака» назвали разочарованием года.