«Как быстро стареешь»: экс-тренер «Вашингтона» объяснил невыразительность Овечкина

Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Брюс Будро предположил, с чем может быть связана низкая результативность российского нападающего и капитана «столичных» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит The Athletic.

«Думаю, что это легкая паника. Но иногда просто удивительно, как быстро ты стареешь. Например, в «Анахайме» я работал с Теему Селянне. В первом сезоне он был лидером в списке снайперов команды. А во втором сезоне вдруг это куда-то делось. Ему было за 40 лет, но все же», — заявил Будро.

В ночь на 11 декабря «Вашингтон» обыграл «Чикаго Блэкхоукс». Овечкин отдал голевую передачу, но не забил. Его безголевая серия продлилась до десяти матчей, что стало повторением его антирекорда в НХЛ.

Антирекорд Овечкина по матчам подряд без заброшенных шайб в рамках одного регулярного сезона был установлен в феврале — марте 2017 года (десять матчей). Серии из девяти встреч без заброшенных шайб также были зафиксированы в сезонах-2008/2009 и 2010/2011.

В текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Овечкин вышел на лед в 25 матчах и набрал всего 16 очков — пять заброшенных шайб и 11 голевых передач. При этом в ночь на 8 декабря в матче с «Даллас Старз» капитан «столичных» набрал 1500-е очко в НХЛ, отдав голевой пас. Он стал первым хоккеистом из России, которому покорилось это достижение.

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