Украина передумала бойкотировать Олимпиаду из-за России

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный в эфире телеканала «Рада» заявил, что Украина не будет бойкотировать летние Олимпийские игры — 2024 в Париже из-за допуска российских спортсменов. Сам Бидный 10 декабря заявил, что подобное возможно.

«Олимпиада — это мощная площадка, где мы можем через своих спортсменов, амбассадор говорить о войне, и терять такую площадку сегодня не имеет смысла, самоустраняться тоже считаю нецелесообразным. У нас есть чуть более полугода до старта Олимпиады, чтобы сделать все, чтобы россияне туда не попали», — сказал Бидный.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

Ранее олимпийская чемпионка поддержала гимнастов, отказавшихся от Игр-2024.