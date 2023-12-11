Президент турецкого клуба избил судью после матча

Президент турецкого футбольного клуба «Анкарагюджю» Фарук Коджа после матча национального чемпионата с «Ризеспором» выбежал на поле и ударил в лицо арбитра Умута Мелера, передает Sport24.

После удара арбитр упал на газон и получил еще несколько ударов. Судья смог самостоятельно подняться. Под левым глазом у него появился синяк. Ему оказали помощь в судейской комнате.

Встреча завершилась со счетом 1:1.«Ризеспор» смог сравнять счет на седьмой добавленной минуте. Гол, который принес «Ризеспору» ничью забил Адольфо Гайч, права на которого принадлежат московскому ЦСКА.

В турнирной таблице чемпионата Турции «Анкарагюджю» занимает 11-е место, набрав 18 очков. «Ризеспор» идет на восьмом месте, имея в активе 22 очка.

Лидирует в турнирной таблице «Фенербахче». В активе команды из Стамбула 40 баллов. По дополнительным показателям «Фенеру» уступает «Галатасарай».

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