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Капитан «Металлурга» назвал три причины успеха команды в этом сезоне

Капитан «Металлурга» Яковлев: пусть про нас молчат, мы будем хорошо играть

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Капитан магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев в интервью «Газете.Ru» назвал главную причину успешного выступления своей команды в регулярном чемпионате КХЛ, заявив, что большую роль играет хорошая физическая подготовка команды, а также наличие в составе большого количества ярких молодых хоккеистов.

«Главная причина – хорошо готовы физически, много молодых ребят в команде, у них большая мотивация. Ну и взрослые опытные ребята тоже играют на своем уровне. Поэтому и такой результат. Считаю, нам идет в плюс, что про «Магнитку» не говорят много. Мы сталкивались с ситуациями, когда нам еще на предсезонных сборах и после летних трансферов отдавали кубок, и из этого ничего хорошего не получалось. Лучше пускай молчат про нас, а мы будем спокойно хорошо играть», — заявил Яковлев.

Магнитогорский «Металлург» занимает первое место в Восточной конференции, набрав 55 очков в 41 матче. На счету 32-летнего Яковлева 20 (3+17) очков в 39 проведенных встречах. В прошлом сезоне «Магнитка» вышла во второй раунд плей-офф, где всухую (0-4) уступила омскому «Авангарду».

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