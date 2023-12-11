Экс-защитник ЦСКА предрек «Краснодару» спад

Ветеран столичного ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что ушедший на зимний перерыв на первом месте «Краснодар» не сможет удержаться в лидерах весной 2024 года.

«Краснодар» заслуженно вырвался вперед, потому что ребята собрались интересные у Владимира Ивича, мало пропускают, оборона более-менее прилично налажена, это важно. Но я не думаю, что они удержат эту позицию весной — мне кажется, что «Зенит» все-таки попредпочтительнее выглядит, более интересно с точки зрения тактики, мастерства, лучше подготовлены их игроки. К концу сезона «Краснодар» укатится — на место в медалях они могут рассчитывать, но не на первую строчку», — заявил Пономарев.

Встреча «Краснодар» — ЦСКА прошла в Краснодаре на одноименном стадионе при полном заполнении трибун и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0, единственный мяч с передачи Эдуарда Сперцяна забил Никита Кривцов.

По ходу поединка команда под руководством Владимира Ивича нанесла 12 ударов, три из которых пришлись в створ ворот Игоря Акинфеева. Столичный коллектив за игровое время нанес 17 ударов в сторону ворот Матвея Сафонова, в створ из них пришлись семь.

Ранее Владимир Пономарев назвал победу «Краснодара» несчастным случаем.