Российскую теннисистку признали новичком года по версии WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева победила в номинации «Новичок года» по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщила пресс-служба организации.

Также на награду претендовали россиянки Диана Шнайдер и Элина Аванесян, представительница Чехии Линда Носкова и американка Пейтон Стернс.

По ходу календарного года Андреева попала с 405-го на 46-е место, поднявшись на 359 строчек рейтинга.

16-летняя Андреева дошла до второго круга Открытого чемпионата США (US Open), где уступила представительнице США Кори Гауфф. Встреча, продолжительность которой составила 1 час 17 минут, завершилась победой 19-летней американки со счетом 6:3, 6:2.

Благодаря удачному выступлению на Уимблдоне-2023 россиянка впервые вошла в 100 лучших рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). В апреле на соревнованиях в Мадриде она стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в четвертый круг турниров категории WTA-1000 с момента их реформы в 2009 году.

Ранее Андреева сделала самый большой рывок в рейтинге WTA за год.