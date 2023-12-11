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Легенда ЦСКА назвал победу «Краснодара» несчастным случаем

Ветеран ЦСКА Пономарев назвал победу «Краснодара» несчастным случаем

Ветеран столичного ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» принес ему негативные эмоции.

«Эмоции, конечно, негативные — ЦСКА выглядел гораздо предпочтительнее «Краснодара», в первом тайме полностью доминировали на футбольном поле и могли голы забивать — и Чалов, и Файзуллаев имели моменты, но не забили. Во втором тайме ребята уже подустали и ушли в оборону, не в первый раз такое в сезоне происходит уже.

Гол «Краснодара» — это дело случая, несчастного случая. Потому что попасть с такого острого угла в ворота практически невозможно. Акинфеев должен был прикрывать ближний угол, но ему помешал Гайич. Зачем он там стоял? ЦСКА сыграл на четверочку, а «Краснодар» — на троечку. ЦСКА не заслуживал этого поражения, очень жаль, что оно случилось», — заявил Пономарев.

Встреча «Краснодар» — ЦСКА прошла в Краснодаре на одноименном стадионе при полном заполнении трибун и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0, единственный мяч с передачи Эдуарда Сперцяна забил Никита Кривцов.

По ходу поединка команда под руководством Владимира Ивича нанесла 12 ударов, три из которых пришлись в створ ворот Игоря Акинфеева. Столичный коллектив за игровое время нанес 17 ударов в сторону ворот Матвея Сафонова, в створ из них пришлись семь.

Ранее Александр Мостовой заявил, что не ждет результативных действий от Арсена Захаряна.

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