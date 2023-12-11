Экс-игрок «Спартака» назвал иностранного футболиста команды, для которого Россия — мать

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Гашкин заявил, что считает игрока красно-белых Квинси Промеса лучшим легионером российских чемпионатов, передает Legalbet.

«Кто лучший легионер российских чемпионатов для меня? На сегодняшний день, наверное, Промес. Для него Россия — мать родная. В Нидерландах у него уголовные дела. С подводной лодки он никуда не денется», — сказал Гашкин.

19 июня Королевский суд Нидерландов приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нанесение ножевого ранения двоюродному брату. Промес также является фигурантом уголовного дела о контрабанде и торговле наркотиками, из-за чего полиция Нидерландов вела прослушку его телефонных разговоров.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Он ранее играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

В текущем сезоне чемпионата России Промес провел 17 матчей, забив шесть мячей.

Ранее бывший гендиректор «Ростова» назвал самого преданного легионера в истории РПЛ.