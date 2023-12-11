Тренер ЦСКА заявил, что Марио Фернандес поступил не по-людски, перейдя в «Зенит»

Тренер московского ЦСКА Мурат Искаков заявил, что футболист Марио Фернандес поступил не по-людски, перейдя в петербургский «Зенит», передает Sport24.

Искаков заявил, что Фернандес договорился с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым о том, что приедет в команду, чтобы в клубе оценили его физическую форму.

«По итогу мне очень обидно. Понимаю, это его жизнь, карьера. Но получилось немного не по-людски. Не хочу оскорблять Марио, но я бы не поступил как он», — отметил Искаков.

33-летний бразилец перешел в «Зенит» летом этого года. В нынешнем сезоне он провел за петербургский клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с «Зенитом» действует до конца июня 2024 года.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» идет на втором месте, имея в активе 36 очков.

Ранее ЦСКА призвали не вычеркивать из чемпионской гонки в РПЛ.