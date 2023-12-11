Экс-игрок «Локомотива» рассказал, что нужно клубу для борьбы за топ-3 РПЛ

Бывший футболист московского «Локомотива» Сергей Гуренко заявил, что «железнодорожникам» не хватает стабильности в обороне, чтобы бороться за высокие места в чемпионате России. Своим мнением он поделился с Legalbet.

«Локомотив много игр спасал и много матчей отдавал. Команда заслуженно идет на четвертом месте в чемпионате. Могут ли они после паузы рассчитывать на более высокие места? С такой обороной сложно, им нужна стабильность в этой линии. Виден перекос в сторону атаки, там они играют качественнее и интереснее. Поэтому с такой обороной — хороший результат по итогам 18 туров», — заявил белорус.

8 декабря красно-зеленые обыграли на своем поле екатеринбургский «Урал» (2:0) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

По итогам первой части чемпионата подопечные Михаила Галактионова набрали 31 очко и занимают четвертое место в турнирной таблице. Московский клуб отстает от лидера РПЛ, «Краснодара», на семь баллов.

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