Футболисту «Динамо» предсказали большое будущее

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев оценил игру бразильского полузащитника бело-голубых Бителло в первой части сезона-2023/24 чемпионата России. Своим мнением он поделился с Legalbet.

«Уверен, что селекционный отдел «Динамо» достаточно долго вел Бителло. За него были заплачены немалые деньги, он еще молодой игрок. Если не будет сбавлять требования к себе, то будущее у него большое.

Оценивать Бителло нужно будет на дистанции целого сезона, а не его половины. У латиноамериканцев есть такая проблема: сначала они могут играть неплохо, а потом по различным причинам сбавляют», — заявил специалист.

23-летний хавбек перебрался в «Динамо» из бразильского клуба «Гремио» в сентябре 2023 года за 10 млн евро.

В сезоне-2023/24 он провел за московский клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в €8 млн.

Подопечные Марцела Лички после 18 туров РПЛ набрали 32 очка и занимают третье место в турнирной таблице.

Ранее экс-игрок «Барселоны» включил российский стадион в топ-10 Европы.