В «Пари НН» выступили с заявлением по поводу обмана игрока клуба мошенниками

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале поддержал футболиста команды Александра Трошечкина, которого обманули мошенники при покупке кроссовок в соцсетях.

«Неправильно, когда персональная информация «сливается» в паблик. Это ставит под вопрос доверие к тем, у кого в сложных ситуациях ищешь помощи. Теперь источник мошенничества закроет свой аккаунт, и у правоохранительных органов не будет никаких зацепок для выявления злоумышленников.

Хочу прекратить хейт в соцсетях. Александр не покупал кроссовки за 133 тысячи рублей. Он заказал шесть пар кроссовок для себя и других ребят. Ноги футболиста — это самое важное в их работе. Поэтому к выбору кроссовок всегда подходят крайне внимательно», — написал Мелик-Гусейнов.

О том, что спортсмена обманули мошенники, сообщил Telegram-канал «Мутко против».

27-летний футболист провел за «Пари НН» в текущем сезоне 21 матч во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Помимо нижегородского клуба, он также выступал за подмосковные «Химки», грозненский «Ахмат», воронежский «Факел», курский «Авангард», «Ростов».

После первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари НН» набрал 24 очка и занимает девятое место в турнирной таблице.

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