Российская пловчиха выложила фото в короткой пижаме

any_3105/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская пловчиха Анна Егорова в сториз Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала фотографию в пижаме.

Спортсменка выложила коллаж из четырех фото, на которых позирует в короткой пижаме.

Егорова является обладательницей трех бронзовых и двух серебряных наград чемпионатов Европы. В сборной команде России пловчиха выступает с 2017 года.

В мае 2021 года на чемпионате Европы в Будапеште Егорова на дистанции 4 по 200 метров вольным стилем завоевала бронзовую медаль в составе смешанной эстафетной команды. На дистанции 800 метров вольным стилем также стала бронзовым призером, показав время 8:26,56. На дистанции 400 метров вольным стилем Анна завоевала серебряную медаль.

В конце лета Егорова выразила надежду, что сможет принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году в Париже.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в ОИ-2024 в нейтральном статусе.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее олимпийская чемпионка поддержала гимнастов, отказавшихся от Игр-2024.