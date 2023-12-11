Футболиста клуба РПЛ обманули мошенники

Российский футболист клуба «Пари Нижний Новгород» Александр Трошечкин написал заявление в полицию на мошенников, которые обманули его при покупке обуви через социальные сети. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Отмечается, что в конце октября полузащитник решил купить в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кроссовки за 133 000 рублей. Он связался с продавцом Александром и договорился о покупке, а также согласился перевести все деньги авансом.

Спустя полтора месяца Трошечкин понял, что его обманули, и отправился в полицию.

27-летний футболист провел за «Пари НН» в текущем сезоне 21 матч во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Помимо нижегородского клуба, он также выступал за подмосковные «Химки», грозненский «Ахмат», воронежский «Факел», курский «Авангард», «Ростов».

После первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари НН» набрал 24 очка и занимает девятое место в турнирной таблице.

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