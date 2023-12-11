Канчельскис отказался говорить о провале Дзюбы в «Локомотиве»

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что нападающий Артем Дзюба приносит пользу московскому «Локомотиву», а говорить об его уходе из команды бессмысленно. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Конечно, четыре забитых мяча — маловато для Дзюбы. Но точно нельзя сказать, что Артем провалился. Нормальный результат. После перерыва, думаю, еще прибавит. Игроки в таком возрасте чаще всего подводят пик физической формы к ключевым играм сезона, которые будут уже весной», — заявил он.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Дзюба провел 16 матчей в составе «Локомотива», забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Дзюба выступал в Турции за «Адану Демирспор» с августа по ноябрь 2022 года. Затем форвард некоторое время находился без команды. Весной 2023 года он подписал контракт с «Локомотивом» по схеме 1+1.

8 декабря «Локомотив» в домашнем матче Российской премьер-лиги обыграл екатеринбургский «Урал». Встреча завершилась со счетом 2:0. Счет в поединке открыл Евгений Морозов. Он отправил мяч в сетку на 18-й минуте встречи. В самом конце второго тайма Наир Тикнизян установил окончательный счет матча.

Ранее в «Локомотиве» ответили на вопрос о продолжении работы с Дзюбой.