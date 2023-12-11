ЦСКА призвали не вычеркивать из чемпионской гонки в РПЛ

Бывший тренер московского ЦСКА Вячеслав Чанов после поражения армейского клуба в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Краснодара» заявил, что ситуацию в турнирной таблице нельзя предугадать заранее. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«ЦСКА рано вычеркивать из борьбы за чемпионство. Да, сейчас команда откатилась от первого места, но надеюсь, что зимой произойдут положительные изменения. Команде часто просто не везет, она пропускает на последних минутах. Иногда не реализует моменты», — заявил Чанов.

Встреча «Краснодар» — ЦСКА прошла в Краснодаре на одноименном стадионе при полном заполнении трибун и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0, единственный мяч с передачи Эдуарда Сперцяна забил Никита Кривцов. По ходу поединка команда под руководством Владимира Ивича нанесла 12 ударов, три из которых пришлись в створ ворот Игоря Акинфеева. Столичный коллектив за игровое время нанес 17 ударов в сторону ворот Матвея Сафонова, в створ из них пришлись семь.

«Краснодар» расположился на первом месте турнирной таблицы, набрав 38 баллов. «Быки» опережают петербургский «Зенит» на два очка. ЦСКА расположился на восьмом месте, набрав 28 баллов.

Ранее игроки «Краснодара» разнесли раздевалку после победы над ЦСКА.