«Посмотрим, хватит ли силенок»: Быстров оценил способности «Краснодара»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поделился размышлениями о лидерстве «Краснодара» в Российской премьер-лиге (РПЛ) после победы над московским ЦСКА в рамках 18-го тура национального первенства. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Отличный матч. Есть ли у «Краснодара» чемпионский дух? Он всегда есть у команды, которая идет на первом месте. Именно в таких матчах, где нужно вырвать победу, он и проявляется. Ивич сделал хорошую замену. Посмотрим, хватит ли силенок у «Краснодара» в борьбе с «Зенитом», — сказал Быстров.

Встреча «Краснодар» — ЦСКА прошла в Краснодаре на одноименном стадионе при полном заполнении трибун и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0, единственный мяч с передачи Эдуарда Сперцяна забил Никита Кривцов. По ходу поединка команда под руководством Владимира Ивича нанесла 12 ударов, три из которых пришлись в створ ворот Игоря Акинфеева. Столичный коллектив за игровое время нанес 17 ударов в сторону ворот Матвея Сафонова, в створ из них пришлись семь.

«Краснодар» расположился на первом месте турнирной таблицы, набрав 38 баллов. «Быки» опережают петербургский «Зенит» на два очка.

Ранее игроки «Краснодара» разнесли раздевалку после победы над ЦСКА.