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Экс-президент «Спартака» жестко раскритиковал клуб из-за трансферов

Экс-президент «Спартака» Червиченко: надо убирать половину команды

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Кадр из видео/Футбольный Биги/Youtube

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко критично высказался о работе менеджмента команды и заявил о неправильной трансферной политике красно-белых. Его слова приводит «Советский спорт».

«Спортивному директору и прочим руководителям трансферы очень нужны с позиции финансов. Надо брать игроков подороже и похуже качеством. Надо же освоить бюджет, а зачем усиливать команду, которая все равно не выиграет золотые медали? Надо в таком случае усиливать свои финансовые позиции. А если серьезно, то в «Спартаке» надо убирать половину команды, а другую усиливать», — заявил Червиченко.

В 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» сыграл с самарскими «Крыльями Советов», игра завершилась со счетом 3:0. На второй минуте счет в матче открыл Квинси Промес. Через шесть минут преимущество красно-белых удвоил Александр Соболев. В самом начале второго тайма Кристофер Мартинс Перейра установил окончательный счет встречи.

На тренерской скамейке «Спартака» отсутствовал главный тренер команды Гильермо Абаскаль, который отбывает дисквалификацию.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 30 очков. «Крылья Советов» располагаются на шестой строчке, имея в активе 29 баллов.

Ранее Роман Широков предложил Абаскалю не руководить «Спартаком» на матчах.

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