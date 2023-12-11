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ЦСКА обвинили в лихорадке из-за нервных концовок

Экс-игрок Масалитин заявил, что такая игра ЦСКА никуда не годится

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Бывший футболист московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин после поражения армейского клуба в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Краснодара» заявил, что столичному клубу необходимо усиление в каждой линии, однако отметил, что в клубе присутствуют денежные проблемы. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Нужен какой-то креатив впереди. Левый полузащитник необходим. Надо брать людей с опытом, которые могут помочь. Команду лихорадит. Постоянные нервные концовки. Это никуда не годится», — заявил Масалитин.

Встреча «Краснодар» — ЦСКА прошла в Краснодаре на одноименном стадионе при полном заполнении трибун и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0, единственный мяч с передачи Эдуарда Сперцяна забил Никита Кривцов.

По ходу поединка команда под руководством Владимира Ивича нанесла 12 ударов, три из которых пришлись в створ ворот Игоря Акинфеева. Столичный коллектив за игровое время нанес 17 ударов в сторону ворот Матвея Сафонова, в створ из них пришлись семь.

Ранее игроки «Краснодара» разнесли раздевалку после победы над ЦСКА.

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