России предрекли потерю самоуважения из-за условий МОК

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев заявил, что для российских атлетов главное — это вернуться на международную арену, однако пока заявление Международного олимпийского комитета (МОК) ни о чем не говорит. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Там все же такие условия... Я понимаю, сколько может быть препятствий. Мы не знаем еще, что придется подписать. И в том числе, возможно, придется идти на оскорбление, потерять самоуважение. Нужно очень осторожно ко всей этой теме относиться», — заявил Писеев.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

Ранее в МИД Украины выступили с заявлением по вопросу допуска россиян на ОИ.