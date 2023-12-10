Матч «Гранада» — «Атлетик» отменен из-за смерти болельщика

Матч 16-го тура чемпионата по футболу «Гранада» — «Атлетик» отменен из-за смерти болельщика на трибуне стадиона «Нуэво Лос-Карменес». Об этом сообщает пресс-служба Ла Лиги.

Мужчине стало плохо по ходу первого тайма игры, у него остановилось сердце. Главный арбитр встречи принял решение увести команды в подтрибунное помещение, в это время медицинская бригада смогла на носилках доставить болельщика к машине скорой помощи. Сначала состояние фаната удалось стабилизировать, однако позже медики констатировали смерть.

«Матч между «Гранадой» и «Атлетиком» приостановлен в связи со смертью одного из наших владельцев абонементов», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Игра была приостановлена при счете 1:0 в пользу команды из Бильбао, единственный мяч на шестой минуте забил 29-летний ганский нападающий Иньяки Уильямс, ассистировал ему 30-летний защитник Иниго Леке Мартинес.

Ранее «Краснодар» и ЦСКА не забили голов в первом тайме.