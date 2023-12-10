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Стали известны стартовые составы «Краснодара» и ЦСКА на последний матч года

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и ЦСКА на главный матч 18-го тура

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и московского ЦСКА на центральный матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Краснодар»: Сафонов, Волков, Алонсо, Тормена, Арутюнян, Ахметов, Черников, Сперцян, Батчи, Олусегун, Мозес.

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Лукин, Мойзес, Роша, Гайич, Мендес, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Чалов.

Матч между «Краснодаром» и ЦСКА состоится в воскресенье, 10 декабря, и начнется в 19:45 по московскому времени. Соперников рассудит Сергей Карасев. Встреча этих команд в первом круге завершилась победой столичной команды с минимальным счетом 1:0.

На сегодняшний день красно-синие расположились на седьмой строчке, в активе подопечных Владимира Федотова 28 баллов. «Краснодар» идет на втором месте, имея в активе 36 очков и на один балл отставая от петербургского «Зенита», который уже провел поединок в рамках 18-го тура национального первенства.

Ранее арбитра матча «Факел» — «Динамо» назвали «свистуном».

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