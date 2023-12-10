Экс-тренер «Динамо» заявил, что в матче с «Факелом» погода повлияла на игру

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался о матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором бело-голубые сыграли вничью с воронежским «Факелом», 1:1. В комментарии «Газете.Ru» специалист заметил, что матч следовало перенести на весну.

«Я уже неоднократно говорил, что такие игры надо переносить на весну, если есть возможность. Зачем мы перешли на систему осень-весна? Нужно, чтобы ноябрьские-декабрьские игры можно было перенести на март-апрель. Погодные условия, конечно, влияют на игру обеих команд и, соответственно, нивелируют мастерство футболистов.

Игра была быстрая, ребята пытались, было много борьбы. Но, к сожалению, получилось мало осмысленного футбола, видно, что было тяжело предугадать движения мяча», — считает Кобелев.

Счет в матче открыли динамовцы, на 29-й минуте отличился Ярослав Гладышев. Хозяева сравнялись во втором тайме благодаря голу Максима Максимова с пенальти. Матч обслуживала судейская бригада во главе с Рафаэлем Шафеевым, который в прошлом туре принял решение разрешить проведение матча ЦСКА — «Ростов» в сильнейший снегопад. После этой игры «Динамо» набрало 32 очка и закрепилось на третьем месте в турнирной таблице. «Факел» с 21 баллом расположился на 11-й строчке.

Ранее голкипер «Динамо» Шунин обошел Яшина по количеству игр за клуб.