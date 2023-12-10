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Игрок «Спартака» раскритиковал губернатора Самарской области

Защитник «Спартака» Чернов раскритиковал губернатора Самарской области Азарова

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Global Look Press

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что представителям самарских «Крыльев Советов» стоило бы с большим уважением подойти к очной встрече.

Полузащитник «Крыльев» Гленн Бэйл перед игрой опубликовал пост со словами: «Спартак», мы идем за тобой!»

«К сопернику нужно относиться с большим уважением. Мне не понравился ни пост Гленна Бэйла, ни его слова. Видел и слова губернатора Азарова, разговаривали с Зиньковским и с другими ребятами о них. Это максимально некрасиво! Больше так говорить не нужно», — заявил Чернов.

Игра «Спартак» — «Крылья Советов» завершилась со счетом 3:0. На второй минуте счет в матче открыл Квинси Промес. Через шесть минут преимущество красно-белых удвоил Александр Соболев. В самом начале второго тайма Кристофер Мартинс Перейра установил окончательный счет встречи.

На тренерской скамейке «Спартака» отсутствовал главный тренер команды Гильермо Абаскаль, который отбывает дисквалификацию.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее тренер «Пари НН» Сергей Юран назвал кощунством зимний футбол в России.

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