«Не может топ-команда играть так»: Ловчев рассказал, что нужно делать с Абаскалем

Чемпион СССР в составе «Спартака» Евгений Ловчев после победы московской команды над самарскими «Крыльями Советов» в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) в своем Telegram-канале заявил, что главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю нужно дать доработать сезон до конца.

«Вопросов при том, что за игрой команды наблюдать интересно, очень много. Не может топ-команда играть вот так — один матч хорошо, второй очень хорошо, а потом несколько подряд очень плохо. Качели — от одной игры в восторге, а от второй — плюются. Что делать с Абаскалем? Надо сезон дать доработать, работа должна быть доведена до конца, а делать выводы надо по итогу», — написал Ловчев.

«Спартак» одержал победу со счетом 3:0. На второй минуте счет в матче открыл Квинси Промес. Через шесть минут преимущество красно-белых удвоил Александр Соболев. В самом начале второго тайма Кристофер Мартинс Перейра установил окончательный счет встречи. Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль пропускал матч из-за дисквалификации.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 30 очков. «Крылья Советов» располагаются на шестой строчке, имея в активе 29 баллов. На первом месте идет петербургский «Зенит». Команда с берегов Невы имеет в активе 36 очков.

Ранее экс-игрок «Спартака» рассказал, что помогло команде обыграть «Крылья Советов».