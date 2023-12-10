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«Спартак» обвинили в зависимости от одного звена

Тренер Крикунов заявил, что «Спартак» сильно зависит от одного звена

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил игру московского «Спартака» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и заявил, что у команды есть зависимость от одного звена. Его слова приводит издание Legalbet.

«Если команда идет на первом месте, то, конечно, она хорошо играет. У них есть ударное звено, которое решает все задачи. Пока они на ходу, то у них все в порядке. Если они сломаются, то будет несчастье. Они сильно зависят от одного звена», — заявил Крикунов.

7 декабря в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» со счетом 4:3 обыграл «Сочи». После этой победы команда под руководством Алексея Жамнова набрала 56 очков и сохранила за собой первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Сочинцы с 32 баллами остались на десятой строчке Запада, которая не дает права принять участие в розыгрыше плей-офф Кубка Гагарина.

В следующем матче спартаковцы сыграют на выезде против нижегородского «Торпедо». Встреча пройдет 19 декабря в КРК «Нагорный» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Ранее хоккеист назвал ключевой момент для подготовки к игре в КХЛ.

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