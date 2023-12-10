Экс-тренер ЦСКА рассказал, нужно ли избавиться от кого-то из футболистов

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором армейцы сразятся с «Краснодаром», рассказал, стоит ли клубу продать кого-нибудь из футболистов в ближайшее зимнее трансферное окно. Его слова приводит издание Legalbet.

«Кто из ЦСКА претендует на то, чтобы быть проданным зимой? Наверное, никто, потому что не хватает скамейки. Но это предположение, надо смотреть, что решит клуб. Тогда и будут продажи и аренды», — заявил Чанов.

Матч между «Краснодаром» и ЦСКА состоится в воскресенье, 10 декабря, и начнется в 19:45 по московскому времени. Соперников рассудит Сергей Карасев. Встреча этих команд в первом круге завершилась победой столичной команды с минимальным счетом 1:0.

На сегодняшний день красно-синие расположились на седьмой строчке, в активе подопечных Владимира Федотова 28 баллов. «Краснодар» идет на втором месте, имея в активе 36 очков и на один балл отставая от петербургского «Зенита», который уже провел поединок в рамках 18-го тура национального первенства.

Ранее ЦСКА предрекли поражение от «Краснодара».