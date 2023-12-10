Олимпийский чемпион по плаванию отказался идти против России из-за МОК

Двукратный олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира, российский пловец Евгений Рылов заявил, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску России на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже ничего не меняет на сегодняшний день, а также рассказал о своем отношении к нейтральном статусу. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Пока решение МОК выглядит формальным, чтобы увидели — они допустили, приняли решение, чтобы история с нашим допуском хорошо выглядела со стороны. Но по сути это ничего не меняет. Не вижу возможным получать нейтральный статус, соглашаясь что-то подписывать, идти против страны», — заявил Рылов.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

Ранее в МИД Украины выступили с заявлением по вопросу допуска россиян на ОИ.