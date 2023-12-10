Миранчук планирует уйти из «Аталанты»

Вадим Шпинев, агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, заявил, что в ближайшее зимнее трансферное окно футболист может сменить клубную пропуску, однако о возвращении в Россию не идет речи. Его слова приводит Metaratings.ru.

«У меня нет никаких сомнений по Алексею, у него все будет хорошо. Нам надо декабрь доиграть, и в январе я думаю, что будет переход. «Локомотив»? Нет, мы смотрим в сторону Европы», — заявил Шпинев.

«Аталанта» победила «Милан» 9 декабря со счетом 3:2. В составе «Аталанты» дублем отметился Адемола Лукман. Еще один мяч на свой счет записал Луис Муриэль. Колумбиец отличился решающим голом на 90+5-й минуте с передачи Миранчука. Это первое результативное действие россиянина в текущем сезоне.

Миранчук перешел в «Аталанту» из московского «Локомотива» в сентябре 2020 года. Он подписал контракт на четыре с половиной года. Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре мяча в 29 играх.

Ранее бывший советник Федуна дал совет Миранчуку.