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Российская федерация прыжков в воду: нас не будет на Олимпиаде на условиях МОК

Глава прыжков в воду России Дружинин: нас не будет на Играх на условиях МОК

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Global Look Press

Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин заявил, что условия, которые выдвигает Международный олимпийский комитет (МОК) для участия россиян в Олимпиаде 2024 года, являются невыполнимыми, передает «Советский спорт».

«Нам предлагают отправить человека, который не состоит в ЦСКА, «Динамо» или правоохранительных органах при министерстве обороны. А у нас самые лучшие ребята там состоят. При таких условиях мы не поедем на Игры», — сказал Дружинин.

До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее в МИД Украины выступили с заявлением по вопросу допуска россиян на ОИ.

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