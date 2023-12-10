Глушаков о победе «Спартака» над «Крыльями»: неважно, есть ли тренер на скамейке

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Глушаков оценил победу красно-белых в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) над самарскими «Крыльями Советов», передает «Спорт-Экспресс».

«Без Абаскаля, с Абаскалем — неважно. Играют футболисты на поле. Если игроки хотят добиться хорошего результата, неважно, есть тренер на скамейке или нет. Победа не связана с тренером», — сказал Глушаков.

«Спартак» одержал победу со счетом 3:0. На второй минуте счет в матче открыл Квинси Промес. Через шесть минут преимущество красно-белых удвоил Александр Соболев. В самом начале второго тайма Кристофер Мартинс Перейра установил окончательный счет встречи. Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль пропускал матч из-за дисквалификации.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 30 очков. «Крылья Советов» располагаются на шестой строчке, имея в активе 29 баллов. На первом месте идет петербургский «Зенит». Команда с берегов Невы имеет в активе 36 очков.

Ранее ветеран «Спартака» объяснил, почему не стоит увольнять Абаскаля из клуба.