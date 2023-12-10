Назван ключевой момент в разгромной победе «Спартака» над «Крыльями Советов»

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко заявил, что красно-белые разгромили самарские «Крылья Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) за счет двух быстрых мячей, передает Vprognoze.ru.

«У самарцев была возможность отыграться. Если бы счет стал 2:1, то, возможно, всё закончилось бы по-другому. Но когда «Спартак» забил третий гол, стало ясно, что москвичи победу не упустят», — сказал Деменко.

«Спартак» одержал победу со счетом 3:0. На второй минуте счет в матче открыл Квинси Промес. Через шесть минут преимущество красно-белых удвоил Александр Соболев. В самом начале второго тайма Кристофер Мартинс Перейра установил окончательный счет встречи.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 30 очков. «Крылья Советов» располагаются на шестой строчке, имея в активе 29 баллов. На первом месте идет петербургский «Зенит». Команда с берегов Невы имеет в активе 36 очков.

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