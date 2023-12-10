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Колосков считает, что «Динамо» по всем параметрам превосходит «Факел»

Почетный президент РФС Колосков: мне нравится «Динамо» в последних матчах

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и воронежским «Факелом» заявил, что ему нравится игра бело-голубых в последних матчах, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Динамо» явно превосходит «Факел» по всем параметрам. Воронежцы относятся к аутсайдерам, а бело-голубые точно будут бороться за пятерку. Но это ничего не значит. «Динамо» в последних матчах мне очень нравится. Смущает только их короткая скамейка», — сказал Колосков.

После 17-ти туров в Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» замыкает тройку сильнейших. Столичная команда набрала 31 очко. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», имея в активе 36 баллов.

Матч между «Факелом» и «Динамо» состоится 10 декабря в Воронеже, стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Ранее футболист «Динамо» заявил о желании подраться с партнерами.

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