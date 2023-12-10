Футболист «Спартака» рассказал, можно ли в морозную погоду играть в футбол

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Денисов после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» заявил, что в морозную погоду можно играть в футбол, передает RT.

«В целом, играть в зимнюю погоду можно. Честно, игралось неплохо, газон был неплохого качества, мы могли демонстрировать футбол. В таких условиях бежалось очень легко», — сказал Денисов.

«Спартак» одержал победу со счетом 3:0. На второй минуте счет в матче открыл Квинси Промес. Через шесть минут преимущество красно-белых удвоил Александр Соболев. В самом начале второго тайма Кристофер Мартинс Перейра установил окончательный счет встречи.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 30 очков. «Крылья Советов» располагаются на шестой строчке, имея в активе 29 баллов. На первом месте идет петербургский «Зенит». Команда с берегов Невы имеет в активе 36 очков.

Ранее «Зенит» вернулся на первое место в РПЛ.