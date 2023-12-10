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Российский боксер Батыргазиев стал чемпионом мира по версии IBA

Боксер Батыргазиев одолел Альвареса и стал чемпионом мира по версии IBA

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РИА Новости

Российский боксер Альберт Батыргазиев одолел представителя Кубы Ласаро Альвареса.

Поединок состоялся в Дубае. Батыргазиев заработал первый в истории профессиональный пояс Международной боксерской ассоциации (IBA).

Бой продолжался все девять раундов. Батыргазиев выиграл единогласным решением судей. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Российский боксер 28 июля в Ханты-Мансийске одержал девятую победу на профессиональном ринге, одолев доминиканца Франсиса Фромету.

Батыргазиев стал обладателем золотой медали по боксу Олимпиады в Токио в категории до 57 кг. В финале он сумел победить американского боксера Дюка Рагана. В профессиональной карьере россиянин провел восемь боев и во всех из них одержал победу.

Батыргазиев родился 23 июня 1998 года в Дагестане. В профессиональной карьере он провел 11 боев, одержав 11 побед. Семь поединков Батыргазиев завершил нокаутом. Первый профессиональный бой он провел в 2020 году против свое соотечественника Армена Атаева.

Ранее Батыргазиев объяснил, почему отказался выйти на ринг с Алиной Загитовой.

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