Двукратный призер Олимпийских игр по плаванию Михаил Романчук высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов до участия в ОИ-2024 в Париже. Его слова приводит France Info.

«Это большой позор для мира спорта. Это несправедливо и ненормально. Россия не соблюдает олимпийское перемирие, то же самое и с допингом. Получается, каждый может принимать допинг и получать разрешение на участие.

Нейтральный cтатуc недоcтаточен. 90% роccийcких cпортcменов cлужат в армии. То же cамое и в других меcтах: на Украине, во Франции, — многие cпортcмены cлужат в армии. Как быть нейтральным в этих уcловиях? Почему им разрешено учаcтвовать в cоревнованиях?» — заявил украинец.

8 декабря стало известно, что россияне смогут поехать на Олимпиаду 2024 года в нейтральном статусе. В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее решение МОК по допуску россиян назвали словоблудием.